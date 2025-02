Mamá de pastora Karen denuncia irregularidades

Familiares de la pastora Karen “N”, detenida en días pasados por el presunto robo de más de 11 millones de pesos a su ex suegra, declaró que es inocente, por lo que fue víctima de una trampa.

Guadalupe Neri Martínez, madre de la pastora, señaló que todo lo relacionado a la detención de Karen es parte de una falsa acusación, asegurando que le “pusieron un cuatro”.

Explicación

La madre de Karen explicó que el único “delito” de su hija fue haberse enamorado de otra persona, ya que había vivido en un ambiente de opresión, humillación y maltrato en su hogar con su entonces esposo, el pastor Rubén Hernández, de la iglesia “Casa de Adoración Mi Casa”. Neri Martínez precisó que Karen y Rubén se separaron en octubre de 2024, y en diciembre iniciaron el trámite de divorcio.

“Sé que la he educado y criado con esfuerzo, la saqué adelante sola pero con buenos ejemplos, con buenas cimientos; el único delito de mi hija fue haberse enamorado cuando ella no tenía amor más que opresión, humillación y maltrato en su hogar; por lo mismo ella se enamoró y ese es su delito, enamorarse de otra persona”, sostuvo.

En cuanto a la detención, aseguraron haber detectado diversas irregularidades en el proceso, entre ellos el hecho de que el presunto robo habría ocurrido un mes antes y que los dichos de la parte acusadora no concuerdan con los tiempos. Además, mencionó que la denunciante afirmó haber sido golpeada, pero no hay evidencia médica que respalde esas lesiones. Asimismo, a pesar de que el delito imputado no es grave, la pastora Karen no ha recibido la posibilidad de fijar una fianza.

Destacó que no tienen dudas que es un delito fabricado, ya que parece difícil de creer que una persona que se robó 11 millones de pesos a alguien que la conoce “se vaya tranquilamente a su casa a dormir” y no haya huido.

“Es un cuatro. Esto es una trampa, ellos entre su coraje, sus celos lo que ustedes quieren llamar es lo que están haciendo para acabar con su dignidad y con el prestigio de mi hija”, dijo Guadalupe Neri.