Mampride 2026 cambia recorrido

La Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual informó a la comunidad LGBTTTIQ+, organizaciones aliadas, medios de comunicación y público en general que “por respeto a la manifestación que en la actuallidad realiza el magisterio chiapaneco”, se ha determinado modificar el recorrido del Mampride 2026, la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de Chiapas.

En un comunicado expuso que el nuevo punto de concentración será a partir de las 10:00 horas en el parque Chiapasiónate, donde se desarrollarán diversas actividades de convivencia, información y celebración de la diversidad.

Posteriormente, el contingente partirá en punto de la una de la tarde y recorrerá el bulevar Ángel Albino Corzo hasta llegar al parque 5 de Mayo, donde culminará la marcha y se podrá disfrutar del concierto de la artista Erika Alcocer.

Llamado

Asimismo, lanzaron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada solo a través de los canales oficiales de la Red y de la organización del Mampride. “Hemos detectado que personas ajenas a nuestro movimiento están solicitando recursos económicos y realizando gestiones no autorizadas en nombre del evento”, señaló la red.

“Aclaramos que cualquier apoyo, patrocinio o aportación económica deberá realizarse únicamente mediante los mecanismos oficiales que rigen el Mampride”. Por lo anterior pidió denunciar y reportar cualquier intento de fraude o solicitud irregular de dinero que utilice indebidamente el nombre del Mampride o de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual.

Por último agradecieron la comprensión, solidaridad y entusiasmo de todas las personas que “año con año hacen posible esta gran celebración de orgullo, diversidad e inclusión”.