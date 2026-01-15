Mañanera sesión del Congreso del Estado

En una sesión matutina, la Comisión Permanente del Congreso del Estado atendió el orden del día relativa a la renuncia y nombramiento de una regidora en Chalchihuitán, el envío a comisiones de la renuncia de la síndico de Villa Comaltitlán y la solicitud de donación de un predio para beneficio de una secundaria en Bochil.

Esta sesión se realiza en el contexto de especulaciones de nuevas renuncias a alcaldes en Chiapas investigados por presuntas acciones al margen de la Ley, no obstante la sesión del día no abordó ningún tema de esta naturaleza, aunque se mantienen los legisladores atentos a llamados de manera extraordinaria según dijo la presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza, en fechas recientes.

Renuncias

Lo sesionado el día miércoles 15 abordó la solicitud de Christina García Pérez, quien pidió licencia indefinida al cargo de regidora de Chalchihuitán; sin embargo, el Congreso la calificó como renuncia, nombrando en su lugar a Gabriela Gómez Díaz.

En tanto que Gerardo Pérez Gómez, presidente municipal de Villa Comaltitlán, informó de la renuncia de la síndica municipal, Ana Isabel Arrieta Chiñas.

Este caso se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

Por otro lado, se turnó a la Comisión de Hacienda la solicitud de donación en beneficio de la Escuela Secundaria Técnica Número 38, la desincorporación de un terreno superior a los mil metros del Ayuntamiento de Bochil y entregarlo a la comunidad estudiantil que la ocupa físicamente desde hace 50 años.

Mencionar que habitualmente las sesiones se realizan después del medio día, por eso llamó la atención la reunión matutina, que se realizó en el marco de diversas especulaciones.