Manantiales y humedales al 40 % de capacidad

Los manantiales y humedales que abastecen de agua a San Cristóbal de Las Casas se han recuperado, pero se mantienen entre un 35 y 40 por ciento de su capacidad, luego de la sequía y la escasez de lluvias registrada durante la temporada de estiaje, situación que mantiene el desabasto y baja presión en distintas zonas de la ciudad.

El integrante del Consejo General de la Zona Sur y los Humedales de San Cristóbal, Nicolás Gómez Velasco, señaló que la falta de recuperación de las fuentes de agua continúa afectando a miles de familias, sobre todo en las colonias que dependen del abastecimiento proveniente de manantiales.

Causas

Explicó que el problema se ha agravado por factores como el cambio climático, la devastación ambiental, el cambio de uso de suelo y las invasiones en zonas de humedales, particularmente en María Eugenia y La Kisst, áreas que, de acuerdo con el representante, aportan una parte importante del agua que abastece a la ciudad.

Ante esta situación, indicó que más de 100 colonias se han organizado para participar en acciones de reforestación y recuperación de las zonas afectadas, además de realizar llamados a la población para hacer un uso responsable del agua.

Escasez del suministro

Gómez Velasco señaló que en algunas colonias el suministro se ha reducido a periodos de dos o tres horas de bombeo, tiempo que resulta insuficiente para cubrir las necesidades de las familias.