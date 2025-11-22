Mandatarios atestiguan 1er viaje del Interoceánico

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la reinauguración de la Estación Tonalá de la Línea K y en el arranque del primer viaje del Tren Interoceánico desde la Estación Arriaga, Chiapas, con destino al Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Consolida megaproyecto

En este acto, donde estuvieron presentes el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, la presidenta Sheinbaum destacó que este es el comienzo de una nueva etapa de conectividad para el sureste, reconociendo el acompañamiento de la Secretaría de Marina y del gobernador Eduardo Ramírez, cuya colaboración ha sido clave para concretar esta obra histórica.

Añadió que ya se encuentran disponibles los boletos para los tramos Tonalá–Arriaga–Ixtepec, Salina Cruz–Coatzacoalcos y Coatzacoalcos–Palenque. Señaló también que el proyecto ferroviario avanzará hasta llegar a Ciudad Hidalgo y Huixtla, Chiapas, con el propósito de fortalecer la comunicación entre comunidades y facilitar el transporte de mercancías, impulsando así el desarrollo económico de Chiapas y Oaxaca.

Favorecen el desarrollo

Por su parte, el mandatario estatal indicó que esta moderna infraestructura de comunicaciones permitirá enlazar la red ferroviaria mexicana con Centroamérica, favoreciendo la integración y el crecimiento social y económico de Chiapas, Oaxaca y de todo el sureste de México.

Ramírez Aguilar comentó que este proyecto visionario, promovido por el Gobierno de la Cuarta Transformación, no solo impulsa el bienestar, el progreso y la prosperidad compartida de los pueblos, sino que también constituye un paso decisivo en la consolidación de la región como uno de los principales polos de desarrollo del país.

Este primer recorrido marca el inicio operativo de la Línea K, que comprende 175 kilómetros entre Ciudad Ixtepec, Oaxaca, y Tonalá, Chiapas, como parte del corredor ferroviario hacia la frontera con Guatemala, integrado por siete estaciones de pasajeros y servicios logísticos.

Impacto

Se trata de una obra de gran impacto y relevancia estratégica que impulsará las cadenas de suministro del sur-sureste, promoverá el crecimiento económico, fortalecerá la conectividad entre puertos, industrias y centros logísticos, y mejorará la movilidad de bienes y personas, facilitando la inserción de la región en cadenas de valor internacionales, entre otros beneficios.

Estuvieron presentes el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), Octavio Sánchez Guillén; entre otras autoridades.