Mando Único presente en 12 municipios de la entidad

En 12 municipios de Chiapas se ha instalado el Mando Único de la policía estatal, informó el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño. Este sistema centraliza el liderazgo operativo de las fuerzas de seguridad en territorio municipal.

Explicó que este mando consiste en que un oficial de la Secretaría de Seguridad del Pueblo asume el control de toda la policía municipal y de la Guardia Estatal desplegada en la localidad, a este esquema se refuerza con elementos de la Fiscalía General del Estado.

El funcionario estatal destacó que el Mando Único representa una coordinación estrecha entre los presidentes municipales y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, siendo esta última dependencia la que determina las políticas de seguridad.

Despliegue

En el caso específico de Berriozábal, se desplegaron 30 elementos de la Guardia Estatal Preventiva y se cuenta con el refuerzo de la fuerza de reserva Pakal, además de realizar sobrevuelos con helicópteros y establecer filtros de contención, medidas orientadas a proteger la afluencia turística de la zona.

El secretario de Seguridad aseguró que actualmente hay presencia de fuerzas estatales en los 124 municipios de Chiapas, pero que en doce de ellos opera ya este modelo de Mando Único.

Hizo un llamado a la confianza en las autoridades, afirmando que existe seguridad positiva en el estado, con una disminución en los índices delictivos y que la mayoría de los homicidios registrados ahora están relacionados con el consumo de alcohol.