Mandos estaban al servicio de la delincuencia: ERA

En un mensaje dirigido al pueblo de Chiapas, en el marco de la celebración del día de la y el policía, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, puntualizó que se aplicará la ley a quienes lleven acabo ataques a las vías de comunicación, debido a que se trata de un delito.

Mensaje

En el pronunciamiento, denunció que en el pasado los mandos de las policías estatales estaban al servicio de la delincuencia, pero eso se acabó y hoy se cuenta con elementos rectos y con una tropa honorable.

“Yo vi en sus rostros, durante toda la campaña, que llegaban y me decían: don Eduardo, amigo, no nos vayas a fallar, déjanos hacer nuestro trabajo porque parecemos que nosotros somos los que estamos haciendo el daño, y son nuestros jefes”, remarcó.

Apoyos

Ramírez Aguilar enfatizó que además del 40 % del aumento al salario de las policías, también se entregarán bonos mensuales a quienes tengan rendimiento en su trabajo. También vendrá un sistema de becas y un programa de vivienda para los elementos que no tengan este derecho.

Al pueblo le informó que su gobierno se hará presente y pidió al fiscal general de Chiapas, a que donde existan ataques se llegue con todo el peso de la ley.

Para quienes viven en la Sierra, la Frailesca y la Frontera, el gobernador detalló que hay dos caminos: el de sufrir hasta esperar la muerte o el de la rebeldía, que busca la paz y el orden de un pueblo.

“Vamos a ir al rescate de esos pueblos, vamos a ir y llegaremos para tomar control de las cabeceras. Sí, habrán momentos y quizá horas difíciles”, remarcó.

Quiere paz

Mencionó que ese pueblo no está solo y le duele, lastima y ofende las desapariciones que han ocurrido, sin embargo, puntualizó que quiere que los caminos vuelvan a estar a libres, que los campesinos regresen a sus tierras y a sus milpas y no estén bajo el temor de que sean multados o asesinados si no van a los bloqueos.

Ya basta, puntualizó, que se utilice a mujeres, niños, adultos mayores y hombres inocentes como rehenes para cubrir actividades ilícitas. Ante tal situación, pidió a las comunidades que permitan al gobierno hacer su trabajo debido a que el pueblo no está solo pero, también, las comunidades deben hacer su parte.