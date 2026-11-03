Manejo de residuos, desafío para el estado de Chiapas

El manejo de los residuos sigue siendo un desafío para Chiapas. Atenderlo requiere escuchar a los municipios, sumar conocimientos y construir soluciones que respondan a nuestra realidad.

Con este propósito, la Semahn, encabezada por la maestra Magdalena Torres Abarca, sostuvo una reunión para coordinar los Foros Regionales de Consulta que contribuirán a la construcción de la iniciativa de Ley de Economía Circular del Estado de Chiapas.

Participaron el C.P. Jorge, titular de Sedurbe, en representación del alcalde de Tapachula, Yamil Melgar; Adriana Alvarado Arcia, directora de Ecología; representantes de municipios del Soconusco, así como Andrés Sánchez León, rector de la Universidad Politécnica de Tapachula, y el Dr. Khirbeth López Velásquez.

Acciones

El reto va más allá de una ley. Se trata de aprovechar mejor los recursos, reducir los residuos y proteger nuestro suelo y agua mediante acciones que respondan a las necesidades de cada comunidad.

Por eso, la participación de todas y todos es fundamental. Invitan a los ayuntamientos, universidades, empresas, organizaciones sociales y ciudadanía a sumarse a los foros, compartir sus experiencias y presentar propuestas. Quienes viven los problemas ambientales también deben tener voz en las soluciones.

Este proceso apenas comienza. “Una ley que responda a Chiapas necesita construirse escuchando a su gente”, finalizaron.