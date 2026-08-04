Manglares en Chiapas con alta perturbación

El más reciente informe de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) reveló que Chiapas ha perdido altas áreas de superficie de manglar. Las áreas clasificadas como “perturbadas” se han disparado en los últimos cinco años.

Se presentó el estudio “Manglares de México. Actualización y dinámica espacial 2025”, donde se explicó que la superficie de manglar en Chiapas pasó de 53 mil 901 hectáreas en 1980 a 49 mil 241 hectáreas en 2025.

Este documento detalla que el 96 % de la línea de Costa de Chiapas, con una superficie de 256 kilómetros, está ocupada por alguna especie de manglar, y la entidad es uno de los estados con mayor cantidad de vegetación.

Sin embargo, las áreas perturbadas en Chiapas han incrementado. Esta perturbación se refleja en parches de árboles y arbustos de mangle muerto o en regeneración, afectados por cambios en la dinámica hidrológica, fenómenos meteorológicos o actividades humanas como la construcción de infraestructura.

El 86 por ciento del manglar de Chiapas se encuentra bajo alguna figura de protección.

El informe de la Conabio, que forma parte del Sistema de Monitoreo de los Manglares de México (SMMM), destaca que el aumento del manglar perturbado a nivel nacional es una situación que “requiere atención en el corto plazo para evitar una mayor reducción de manglar”.

En el caso específico de Chiapas, la actividad agrícola y pecuaria, que ocupa el 43 por ciento del área de estudio, y el desarrollo antrópico, que representa el 2.66 por ciento, son las coberturas que más compiten con el manglar.

Para Chiapas, la pérdida de hectáreas y la multiplicación de áreas perturbadas aún es un desafío para la conservación de un ecosistema que es barrera natural contra huracanes, sumidero de carbono y refugio de especies.