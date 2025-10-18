Manifestación de la CNTE bloquea accesos a la capital

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron bloqueos en la zona Metropolitana de Chiapas, en los accesos a Tuxtla Gutiérrez demandando diversas acciones inmediatas por los gobiernos federal y estatal.

Entre las peticiones destacan la reinstalación de una mesa de negociación y abrogaciones de las reformas a las leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), temas que argumentaron incumplieron las autoridades.

Asimismo, exigieron la entrega gratuita de uniformes y zapatos a escolares, además de exceptuar los pagos de energía eléctrica y agua potable a las escuelas, de la misma manera garantizar un sistema solidario de pensiones, la creación de plazas y reactivación de escuelas cerradas.

Conferencia

Durante una conferencia en el marco del paro nacional realizado en Chiapas, Isael González Vázquez, secretario general de la Sección VII de Chiapas explicó que mantendrán una postura firme para incrementar el volumen de sus manifestaciones con trabajo de brigadeo y bloqueos en otras regiones de Chiapas y eventualmente participación con actividades nacionales.

Este paro se realiza también en otras entidades del país, donde grupos radicales amenazaron con boicotear actividades públicas del Gobierno, como el Torneo Mundial del Futbol a desarrollarse en diversas sedes de la República.

Finalmente y aunque se anunció que el paro seria de 24 horas, la tarde noche se pudo ver que los profesores levantaron paulatinamente los bloqueos y se retiraron de La Pochota y el Crucero de la Angostura en la zona Metropolitana de la capital del estado.