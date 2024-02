Manifiestan preocupación por ley de violencia vicaria

Sostienen que la propuesta violenta el interés superior del niño, niña o adolescente. CP

“La violencia vicaria no es más que el plagio de la alienación parental”, aseguran asociaciones y organizaciones en defensa de la niñez, luego de darse conocer una iniciativa de reforma en este rubro, la cual podría ser votada el próximo 28 de febrero en Chiapas.

Lo anterior, luego de que el pasado 22 de este mes, la Comisión Permanente del Congreso del Estado dio lectura a la propuesta de “decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la ley de desarrollo constitucional para la igualdad de género y acceso a una vida libre de violencia para las mujeres; del código civil para el estado de Chiapas y del código penal, en materia de ‘violencia a través de interpósita persona’”.

En respuesta y por medio de un comunicado conjunto, los colectivos Chiapas por la vida, No más niños huérfanos de padre vivos, Infancias felices BC, Movimiento internacional de mujeres por la verdad, ex hijos asociación civil, entre otros, hicieron un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo estatal para que desechen esta iniciativa de decreto y/o suspendan de manera provisional su legislación, hasta cuanto no sean resueltas las controversias de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y afirmaron: “Ante tales hechos, conociendo de fondo el tema, nos posicionamos en contra de dichas acciones del Ejecutivo y del Congreso del Estado de Chiapas, toda vez que como lo hemos informado de forma oportuna, esta propuesta que se genera de manera irresponsable por las violaciones de derechos humanos que pretenden realizar, siendo esto un ataque directo a los niños, niñas y adolescentes, la familia y la ciudadanía en general”.

Violencia de género

Sostuvieron que han logrado comprobar que “la mal llamada violencia vicaria no es más que el plagio de la alienación parental, que tiene como objetivo que lo que es un tema de conflicto de familiar, insisten en convertirlo en un tema de violencia de género, dejando en indefensión total a los niños, niñas y adolescentes, así como toda la línea paterna filial, descartando por completo a las mujeres de dicha línea, todo para seguir beneficiando a un minúsculo sector de mujeres que tiene intereses personales, económicos y políticos”.