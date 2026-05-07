Mano dura contra quien provoque incendios

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dijo que en el marco de la estrategia contra incendios estatal habrá mano dura contra quienes trasgredan la Ley, provoquen incendios y generen riesgos para las familias y la zonas naturales.

Dijo que existe una coordinación directa con autoridades de los tres niveles de gobierno, para vigilar todos los rincones de Chiapas, buscando la prevención de incendios.

Lo anterior, debido a que durante la temporada de estiaje se presenta uno de los desafíos más importantes que atenta contra la preservación espacios naturales y pone en riesgo la vida, salud y patrimonio de las familias chiapanecas.

Estrategias

Dijo que en seguimiento a la estrategia de prevención de incendios que encabeza el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP lleva a cabo acciones y campañas de concientización para promover la participación de la ciudadanía y se pueda construir un Chiapas sin incendios.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a evitar fogatas y reportar de manera inmediata cualquier incendio o quema fuera de control, a través del número de emergencias 911 o al 089 para denuncias anónimas y en la aplicación móvil gratuita C5 Escudo Pakal.