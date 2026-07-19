Manos de mujer trabajan la tierra

Mientras gran parte de la población apenas comienza su jornada, miles de mujeres en las comunidades rurales de Chiapas ya trabajan la tierra.

Desde las primeras horas del día participan en la siembra, deshierbe, cosecha y selección de semillas de cultivos como maíz, frijol, café y hortalizas, siendo actividades que las convierten en un pilar de la producción agrícola y de la seguridad alimentaria del estado.

Aunque históricamente el trabajo del campo ha sido asociado con los hombres, en algunos municipios del estado muchas mujeres comparten e incluso encabezan las labores agrícolas, sin dejar de atender las responsabilidades del hogar y el cuidado de sus familias.

Herencia familiar

Especialistas en desarrollo rural coinciden en que las mujeres campesinas desempeñan un papel estratégico en la conservación de semillas nativas, la producción de alimentos y la transmisión de conocimientos agrícolas heredados por generaciones.

Sin embargo, muchas continúan enfrentando dificultades para acceder a la propiedad de la tierra, créditos, capacitación y apoyos productivos.

“Nos levantamos antes de que salga el sol. Primero atendemos la casa y después nos vamos a la cosecha.

También esto como emprendimiento nos ayuda para solventar y apoyar económicamente a la casa y para nuestros hijos”, dice doña María Gómez, campesina de la localidad Emiliano Zapata, en Chiapa de Corzo.

Desarrollo económico

Es importante destacar que la participación femenina en el sector agropecuario ha crecido de manera constante durante los últimos años, impulsando la economía de cientos de comunidades rurales de Chiapas.

Para algunas organizaciones campesinas consideran que aún existe una deuda histórica para reconocer plenamente su aportación y garantizar igualdad de oportunidades.