Mantendrán filtros contra autos robados

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dijo que la estrategia de Seguridad en Chiapas está funcionando, muestra de ello es la alta recuperación de automóviles robados y la baja en delincuencia.

Estas cifras, dijo, buscan replicarse en fechas posteriores, para tener cortes estadísticos favorables que actúen en favor de la ciudadanía, por lo que los filtros continuarán en diversas regiones de Chiapas.

Explicó que este trabajo en coordinación con las instituciones que integran la Fuerza Interinstitucional Conjunta, del 8 de diciembre de 2024 al 24 de julio de 2026, logró la recuperación de mil 699 vehículos con reporte de robo.

Compromiso

Este trabajo, afirmó, es resultado que refleja el compromiso permanente con la paz, legalidad y protección del patrimonio de las familias chiapanecas, y espera que las cifras se repliquen o mejore para el siguiente corte.

Explicó que en este trabajo se coordinan acciones entre la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y las corporaciones municipales.

Cada unidad localizada representa un golpe a quienes pretenden afectar la tranquilidad de la población y, al mismo tiempo, una respuesta concreta para quienes fueron víctimas de este delito. Estos resultados demuestran que la coordinación entre instituciones, el uso de inteligencia operativa y la confianza ciudadana generan acciones que sí transforman la seguridad.