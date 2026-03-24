Mantendrán limpieza en playas para turismo sostenible

Para impulsar un turismo sostenible y mantener los ecosistemas en equilibrio, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Malena Torres Abarca, confirmó que se mantendrá la limpieza en las playas como parte de las acciones de protección a los sitios en este periodo de vacaciones.

En ese sentido, se recordó que recientemente las autoridades estatales dieron el banderazo de salida de las playas limpias como parte del cuidado al medio ambiente.

Ahí se destacó la inversión que se ha destinado para mejorar la imagen de los destinos de playa, con la intención de que lleguen más turistas nacionales e internacionales.

Torres Abarca, desde el municipio de Tonalá, acompañó la jornada y subrayó la importancia de mantener limpias las playas “como una acción clave para preservar los ecosistemas y garantizar un desarrollo turístico sostenible”.

Más acciones

Con lo antes mencionado, se destacó qué se tiene contemplado realizar, además de la limpieza, también trabajos de concientización ciudadana y coordinación interinstitucional, todo esto en coordinación con prestadores de servicios, turistas y autoridades.

“Con estas acciones, el Gobierno de Chiapas refrenda su compromiso con el medio ambiente, apostando por un modelo de desarrollo que equilibra el crecimiento económico con la conservación de los recursos naturales”, detalló la Secretaría que dirige Malena Torres.

Contexto

Hace unas horas las autoridades estatales informaron del operativo que se puso en marcha en Puerto Arista, como parte de las labores preventivas en este periodo de vacaciones de semana santa 2026.

En estas acciones participarán de manera activa los brigadistas de la Secretaría de Salud (SSA), a fin de llevar a cabo a cabo el monitoreo de los productos del mar que son altamente consumidos, con la intención de evitar la conocida marea roja y con ello reducir riesgos.