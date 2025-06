Mantendrán oficinas en Tapachula la Acnur, Unicef y OIM

Ante el recorte presupuestario, diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de atención a población en situación de movilidad están cerrando sus oficinas; en el caso de Chiapas, en Tapachula solamente quedarán abiertas las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), informó la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza.

Precisó que tanto Tapachula como Ciudad Hidalgo, son zonas de la frontera del Sur de México más importantes en materia migratoria de toda América, por lo que no puede quedarse sin atención.

A pesar de que ha descendido la presencia de personas extranjeras solicitando refugio o regularización de estancia hasta en un 80 por ciento, “no podemos bajar la guardia porque no es un asunto que dejen de emigrar porque en sus países tengan las condiciones deseadas, sino porque Estados Unidos les cerró las puertas”.

En el marco de un encuentro con periodistas previo a la celebración del Día de la Libertad de Expresión, reconoció que han sido las políticas migratorias del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump las que han propiciado la reducción de la movilidad humana. “No sabemos cuándo se puedan detonar otra vez la cantidad de migrantes como en los años pasados, pero ahorita está controlado”.

Cierra Acnur en Tuxtla

Mencionó que en esta zona tienen presencia todas las instituciones relacionadas con el tema migratorio, como el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y las de apoyo en seguridad como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN), así como la coordinación con las autoridades estatales y municipales.

Sin embargo, indicó que los organismos internacionales están cerrando algunas oficinas en el país; en el caso de Chiapas, Acnur ha cerrado en Palenque y el 01 de julio hará lo mismo en Tuxtla Gutiérrez, por lo que solamente quedará operando la de Tapachula.

Lo mismo ocurrirá con las de Unicef y la OIM, que tienen mucho interés en continuar con su presencia en la frontera Sur por la alta movilidad de personas, aunque en la actualidad haya descendido en forma considerable.

Asimismo, en relación a que el Gobierno de Estados Unidos determinó ya no recibir a personas de diversas nacionalidades, entre ellas Cuba y Venezuela, Toriello Elorza explicó que podría haber un retorno de personas de esos lugares hacia esta región porque “no los quieren recibir en sus países”.

Programas de reinserción

Por ello, puntualizó que están trabajando en programas de reinserción laboral, al menos por el tiempo de tres a seis meses.

“Ya tuvimos un programa piloto que instrumentó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, denominado ‘Movilidad en Transformación’, que brindó empleo a personas en movilidad al desconocer su condición en nuestro territorio que ha sido reconocido por organismos internacionales”, mencionó.

Consideró que por el momento no habrá un incremento en la llegada de migrantes de esas naciones, porque “si no pueden llegar a Estados Unidos no se animarían a caminar miles de kilómetros y cruzar la selva de Darién, que es muy peligrosa y por eso no vienen”.