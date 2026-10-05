Mantendrán precio de gasolina Magna

El Gobierno de México junto al sector gasolinero acordaron mantener un precio máximo de 24 pesos por litro para la gasolina regular o Magna, esto como parte de una estrategia para contribuir a la estabilidad de los precios de productos y servicios en el país.

En Chiapas, el litro de este combustible se comercializa, en promedio, en los 23.76 pesos; en Tuxtla Gutiérrez ronda los 23.72 pesos.

Nuevo acuerdo

El acuerdo voluntario fue renovado y tendrá vigencia hasta marzo de 2027, por lo que las autoridades federales buscan mantener el costo del combustible y evitar que los incrementos en la gasolina se trasladen a otros bienes y servicios.

De acuerdo con el panorama nacional, el precio promedio de la gasolina regular se encuentra en los 23.59 pesos por litro. Aseguran que más del 94 por ciento de las estaciones de servicio respetan el límite establecido y comercializan el combustible por debajo de los 24 pesos.

El convenio contempla específicamente a la gasolina regular conocida como Magna, mientras que para el diésel existe un tope de referencia de 27 pesos por litro, aunque puede presentar variaciones dependiendo de las condiciones logísticas y de distribución de cada entidad.

Panorama

En Chiapas, el precio promedio de la gasolina Magna se ubica en 23.76 pesos por litro, por lo que el promedio estatal se encuentra dentro del límite establecido la Federación.

En la capital, la gasolina regular registra un precio promedio de aproximadamente 23.72 pesos, también por debajo de los 24 pesos acordados a nivel nacional.

Sin embargo, los costos pueden variar entre estaciones de servicio debido a factores como su ubicación y las condiciones de operación, por lo que el precio final para los consumidores no es el mismo en toda la capital chiapaneca.

Profeco identifica lugares con “precio justo”

Como parte del seguimiento a los precios de los combustibles, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó a dos estaciones de Tuxtla Gutiérrez entre las consideradas de “precio justo”, debido a que registraron márgenes de ganancia bajos en su región.

Una estación de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicada en libramiento Norte Poniente No. 1220, reportó la gasolina regular en 23.89 pesos por litro, con un margen de 1.75 pesos.

Mientras que otra estación Pemex localizada en bulevar Salomón González Blanco No. 875, registró el diésel en 26.97 pesos por litro, con un margen de 1.42 pesos.

En Chiapas operan alrededor de 374 estaciones de servicio.