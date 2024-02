Mantendrán precio de kilogramo de tortillas en 24 pesos

Los industriales de la masa y la tortilla de Tapachula señalaron que al no haber movimientos ni alzas en los insumos, se descartan posibles incrementos en el kilogramo de este alimento.

En entrevista con el presidente de esta industria, Alejandro Ricaldi Jiménez, dio a conocer que el kilogramo de la tortilla se queda entre los 24 pesos. Afirmó que el costo de la harina, materia prima que se utiliza para la elaboración de este producto, no ha presentado un alza, aunque el gas LP sí ha tenido un ligero incremento, pero esto no ha repercutido en los costos de producción, por eso los más de 400 negocios que hay en Tapachula han acordado no incrementar el precio.

Insumos

Señaló que la tonelada de harina oscila entre 16 mil 500 y 18 mil pesos, cuyo costo ha estado muy estable, lo que ha favorecido para no subir el precio de la tortilla y no golpear el bolsillo de las familias tapachultecas.

Detalló que los industriales siempre han pugnado por no lacerar la economía, por ello en ocasiones anteriores solo han realizado algunos ajustes, sin embargo, afirmaron, la ciudad tiene uno de los precios más bajos en el estado y del país.

“Hemos estado dialogando con el municipio y el estado y hemos acordado no incrementar el precio de la tortilla al menos en este semestre, porque afortunadamente no ha habido aumento en la harina, que es lo que más nos pega”, abundó.

Finalmente, mencionó que siguen con el proceso de la regularización de las tortillerías que hay en Tapachula, cuyo proceso da certeza a los empresarios y sobre todo, garantizar que en los negocios se vende tortilla de calidad .