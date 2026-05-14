Mantener ciclo escolar beneficia a las familias

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, sostuvo que el intento de reducir el calendario escolar evidenció “la falta de planeación y afectaciones en las economías de los padres”.

Primero anuncian medidas sin evaluar consecuencias y después, ante la presión social y el rechazo de padres de familia y maestros, terminan regulando. Así no puede manejarse la educación”, señaló.

Rezago educativo

El dirigente priista afirmó que México aún enfrenta rezagos educativos derivados de la pandemia, por lo que disminuir días efectivos de clases habría significado un golpe para la recuperación académica de estudiantes en áreas básicas como matemáticas, lectura y comprensión.

Mientras otros países fortalecen sus sistemas educativos con más inversión, tecnología y capacitación, agregó, en México se planteó reducir clases en lugar de atender los problemas estructurales de las escuelas.

También advirtió que las familias trabajadoras habrían sido las más afectadas con una eventual reducción del calendario escolar, debido a que miles de padres no cuentan con recursos para cubrir semanas adicionales sin clases.