Mantenimiento de líneas de CFE

Por mantenimiento de líneas de alta tensión e introducción de interconexiones de fibra óptica, los carriles de alta velocidad del libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez permanecieron cerrados este domingo.

Labores

Los trabajos fueron realizados por personal operativo de Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin que estos trabajos generaran cortes mayores en el suministro energético convencional de viviendas aledañas.

El tráfico en la zona se vio comprometido en puntos específicos donde los cortes de circulación eran totales, pero se contó con la participación de agentes de Tránsito Municipal que agilizaron la circulación.

Sobre los trabajos, personal operativo de CFE en el lugar confirmó lo expuesto antes en un comunicado oficial, donde se exponía que los trabajos son por mantenimiento a líneas de alta tensión de 115kV.

También dijeron que realizarán instalación de cables de guarda con fibras ópticas que permite la mejora en supervisión y control de la Red Nacional de Transmisión, aunque estos confirmaron tenían un retraso en su conclusión. De esta manera, la CFE busca mejorar las condiciones de suministro energético y transmisión, para calificar en proyectos nacionales.