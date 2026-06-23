Mantiene Chiapas baja incidencia delictiva

De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano de Fomento Económico de Chiapas (FEC), el estado se mantiene entre las entidades con menor incidencia delictiva del país, ocupando el segundo lugar nacional con menos denuncias por cada 100 mil habitantes.

Cifras

El informe, correspondiente al acumulado de enero a abril de 2026, señaló que Chiapas registra una tasa de 13.33 denuncias por cada 100 mil habitantes, únicamente por debajo de Tlaxcala, que reporta 11.91.

Además, el documento destacó una reducción significativa en el número de denuncias presentadas en la entidad.

Comparado con el mismo periodo del año anterior, las denuncias disminuyeron 44.2 por ciento, mientras que al contrastar el comportamiento de 2026 con el promedio observado desde 2020, la reducción alcanza 56.4 por ciento.

Principales delitos

Por otro lado, el análisis reveló que algunos delitos continúan concentrando una parte importante de la actividad delictiva.

Durante abril de 2026, el narcomenudeo representó el 15.3 por ciento de los delitos denunciados, seguido por el robo con 15 por ciento, el homicidio con 12.6 por ciento y la violencia familiar con 11.8 por ciento.

Tendencias diferenciadas

Mientras que los casos de robo y homicidio registraron una disminución gradual durante los primeros cuatro meses del año, la violencia familiar presentó un incremento considerable.

Las denuncias por este delito pasaron de 53 casos en enero a 87 en abril, representando un aumento superior al 64 por ciento en ese periodo.

Por otra parte, el narcomenudeo también mostró una tendencia al alza, al pasar de 84 denuncias en enero a 113 en abril, reflejando un crecimiento cercano al 35 por ciento.