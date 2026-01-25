Mantiene Chiapas cuarto lugar en casos de VIH

Chiapas se mantiene como el cuarto estado del país con mayor incidencia de casos de VIH, una situación que continúa representando un desafío relevante para el sistema de salud, con mayor incidencia en municipios con alta densidad poblacional y constante movilidad migrante.

El director del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), Arturo Villegas, explicó que la entidad atraviesa una etapa distinta a la de años anteriores.

Atención y seguimiento

Actualmente, el Capasits de Tuxtla Gutiérrez brinda atención y seguimiento médico a alrededor de dos mil 700 personas que viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), quienes se encuentran bajo control clínico.

La mayoría de los pacientes son residentes de la capital chiapaneca, aunque también se atiende a personas provenientes de distintas regiones del estado, debido a que este centro cuenta con mayor capacidad y especialización.

Los municipios con mayor concentración de casos continúan siendo Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Comitán.

De acuerdo con el especialista, esta situación está relacionada con el tamaño de la población; sin embargo, advirtió que en comunidades con acceso limitado a servicios de salud, los casos tienden a incrementarse de manera progresiva.

Subrayó que el VIH ya no es una enfermedad que reduzca de forma drástica la esperanza de vida, siempre y cuando exista acceso oportuno al tratamiento.

“Gracias al tratamiento antirretroviral, los pacientes pueden mantenerse indetectables, con el virus en niveles mínimos”, explicó.

En cuanto al comportamiento reciente de la enfermedad, indicó que la disminución en la velocidad de crecimiento de casos está relacionada con el fortalecimiento de las acciones de prevención.

Entre ellas, destacó el uso del preservativo, el acceso a lubricantes y la difusión de herramientas como la profilaxis preexposición (PrEP) y la profilaxis posexposición (PEP), estrategias que en el pasado eran poco conocidas por la población.

Respecto a los grupos con mayor riesgo, detalló que se trabaja de manera prioritaria con las denominadas poblaciones clave, que incluyen a personas que usan drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres, personas privadas de la libertad y población migrante.

No obstante, reiteró que el VIH puede afectar a cualquier persona, sin distinción de sexo o edad.

Migrantes

Sobre la atención a personas migrantes, reconoció que se trata de un grupo relevante dentro de los servicios del Capasits.

En la actualidad se atiende a un promedio de 50 personas migrantes, cifra que varía debido a su condición de tránsito, provenientes en mayor medida de países como Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala.

Destacó que el abasto de medicamentos antirretrovirales se ha mantenido de manera constante durante los últimos años, lo que garantiza la continuidad de los tratamientos.

Además de la atención médica, señaló que se desarrollan acciones permanentes de prevención, información y capacitación, las cuales se refuerzan en fechas clave como el Día del Preservativo, el Día Mundial contra la Hepatitis y el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios de detección.