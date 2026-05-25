Mantiene Chiapas rezago educativo

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) informó que Chiapas continúa siendo la entidad con mayor porcentaje de población en condición de rezago educativo en México, al registrar que el 44.9 por ciento de las personas mayores de 15 años no cuentan con el nivel educativo correspondiente a su edad.

De acuerdo con el instituto, la cifra refleja una problemática histórica ligada a la desigualdad social, la pobreza y las dificultades de acceso a la educación, sobre todo en comunidades rurales e indígenas donde durante décadas estudiar representó un privilegio difícil de alcanzar.

Afectaciones

El rezago educativo incluye a personas que no saben leer ni escribir, así como a quienes no concluyeron la primaria o secundaria debido a factores económicos, familiares o laborales.

De acuerdo con los indicadores nacionales, Chiapas comparte los niveles más altos de atraso educativo con estados como Michoacán y Guerrero, mientras que entidades como Ciudad de México y Nuevo León presentan los porcentajes más bajos.

Limitante de oportunidades

Especialistas advirtieron que esta condición no solo limita el aprendizaje académico, sino también las oportunidades laborales, el acceso a mejores ingresos y el desarrollo social de las familias.

En muchas zonas marginadas, terminar la primaria o la secundaria sigue siendo una meta pendiente para adultos que crecieron sin acceso pleno a la educación.

Aunque en los últimos años se han impulsado campañas de alfabetización y programas de regularización educativa en diversos municipios chiapanecos, la posición del estado permanece a nivel nacional.

Programas

En la actualidad, brigadas y jornadas educativas, como el programa “Chiapas Puede”, buscan atender principalmente a comunidades donde generaciones enteras permanecieron alejadas del sistema escolar.