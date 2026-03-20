Mantiene Congreso diálogo con magisterio

El Congreso del Estado de Chiapas mantiene una política de puertas abiertas, privilegiando el análisis y el diálogo, como medida de solución a las problemáticas que plantean los sectores sociales, señaló el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Lo anterior, al sostener una mesa de diálogo con representantes del magisterio chiapaneco,-en este caso con la sección 40-, quienes manifestaron sus planteamientos en torno a diversas reformas.

El presidente de la Jucopo estuvo acompañado de la diputada Andrea Negrón Sánchez, presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Seguridad Social, y José Ángel del Valle Molina, secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quienes escucharon de manera atenta, respetuosa y abierta sus planteamientos, inquietudes y propuestas en torno a reformas en materia de seguridad social, así como la construcción de mesas de trabajo.

Legislativo

Tanto la diputada Andrea Negrón y el diputado Del Valle Molina coincidieron en señalar que el Poder Legislativo, a través de las diversas comisiones, impulsa el fortalecimiento de la educación y al mismo tiempo el bienestar de las y los trabajadores del magisterio, pilar del desarrollo nacional.

Finalmente, el líder del Congreso reiteró que la Sexagésima Novena Legislatura tiene una total disposición para mantener un canal de comunicación permanente con el magisterio.

“Estamos convencidos de que el diálogo constructivo y la generación de acuerdos son fundamentales para impulsar reformas que brinden certeza, fortalezcan la justicia laboral y garanticen el bienestar de las y los trabajadores de la educación”.