Mantiene DIF apoyo alimentario en la ciudad

El Sistema DIF Tuxtla Gutiérrez implementó de manera permanente el programa Tortitas con Amor, una estrategia social que se desarrolla en distintos hospitales de la capital chiapaneca, y que busca brindar apoyo alimentario a personas que permanecen a la espera de sus familiares en unidades médicas.

La acción se lleva a cabo en diversos centros médicos de la capital: el Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, el Hospital de Especialidades Pediátricas, el Hospital de Ginecología y Obstetricia Dr. Rafael Pascacio Gamboa, el Hospital General de Zona No. 2 (HGZ No. 2) del IMSS.

Además del Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT) Chiapas, espacios donde diariamente se concentra un número considerable de familiares que esperan información médica o acompañan procesos de atención prolongados.

De acuerdo con el DIF Tuxtla, a través de este programa se entregan alrededor de 500 refrigerios de manera semanal, dirigidos principalmente a personas que, debido a la duración de la espera y a sus condiciones económicas, permanecen por varias horas o incluso días en el exterior de los hospitales.

Objetivo

Asimismo, el programa busca atender una necesidad básica como la alimentación, al tiempo que reconoce la presencia constante de familiares en las inmediaciones de los centros hospitalarios, quienes, en muchos casos no cuentan con los recursos necesarios para solventar gastos adicionales durante el periodo de espera.

Según la dependencia, Tortitas con Amor se mantiene como una estrategia de apoyo social que complementa la atención médica, enfocada en el bienestar de quienes acompañan a pacientes hospitalizados.