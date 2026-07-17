Mantiene Federación respaldo a obras: SICT

El subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Juan Carlos Fuentes Orrala, dijo que Chiapas tiene el respaldo de la federación en la ejecución de diversos proyectos de infraestructura.

Entre los diversos proyectos federales destacó la buena voluntad y respaldo del Gobierno de México por sumar esfuerzos con el Gobierno de Chiapas, sobre todo en la denominada Ruta de las Culturas Mayas, el proyecto de infraestructura más importante de los últimos tiempos para la entidad.

Dijo que recientemente se realizó una revisión de los avances y acciones necesarias para fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, con el propósito de impulsar esta importante obra de infraestructura.

Mejor conectividad

Explicó que este proyecto carretero contribuirá a mejorar la conectividad y el bienestar de Chiapas, además de consolidar la Ruta de las Culturas Mayas como un proyecto detonador de la prosperidad económica, turística y social de la entidad.

Finalmente, recordó que el proyecto contempla 94 kilómetros de carretera, incluidos 16 kilómetros de un ramal de acceso. En total, se integrarán 73 estructuras como entronques, puentes, túneles, pasos de fauna y viaductos, con el objetivo de mejorar la conectividad y reforzar la seguridad vial.

En esta primera fase, se construirá un tramo de 4.65 kilómetros con pavimento asfáltico y dos carriles, que incluirá dos pasos inferiores y dos puentes, generando más de cinco mil 500 empleos directos y 16 mil 500 indirectos.