La Fiscalía de Distrito Frailesca en coordinación con corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, implementó el operativo denominado Cero Impunidad en los municipios de Ángel Albino Corzo, El Parral y Villaflores.

En Ángel Albino Corzo se estableció un punto de revisión en la entrada del municipio, donde se inspeccionaron 25 vehículos y cinco motocicletas. Asimismo, se realizaron recorridos preventivos en la zona comercial y en los barrios Los Ángeles, Nuevo Poblado, Centro, Guadalupe, San Agustín, Cedral, Santa Rosa y Fortaleza.

Otras acciones

En El Parral, los elementos realizaron recorridos preventivos y de vigilancia en los barrios Centro, Santísimo, Reforma, Santa Cecilia, Arenal, Las Palmas, Guadalupe, Frontera, Unidad Deportiva, 6 de Junio y Laguna, así como en el ejido Jericó.

De igual manera, en Villaflores se estableció un punto de inspección en el tramo carretero Villaflores-Villa Corzo, donde se llevan a cabo revisiones de vehículos y documentación de los conductores. Asimismo, se exhortó a las y los motociclistas y a sus acompañantes a utilizar casco de protección.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.