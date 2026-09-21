Mantiene Ocelotes racha ganadora en el Cibapac

Ocelotes de la Unach volvieron a mostrar las garras y mantienen un paso ganador en casa, al imponerse en la serie ante Lobos de Ensenada con marcadores de 83-52 y 82-64, correspondientes a las jornadas 7 y 8 del Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac).

Contundencia, velocidad y una sólida defensa fueron las claves para que la escuadra universitaria se quedara con el primer compromiso, disputado en la duela de la Arena Universitaria de Tuxtla Gutiérrez.

Dominio del campo

Desde los primeros minutos, los felinos aprovecharon las imprecisiones del rival y, con un juego colectivo efectivo, tomaron el control del encuentro para encaminarse a una amplia victoria ante su afición.

El segundo duelo tuvo un desarrollo similar; desde la primera acción, Ocelotes tomó la ventaja en el marcador y supo mantenerla durante todo el encuentro, para conseguir nuevamente un triunfo con una diferencia cercana a los 20 puntos ante los llamados “aulladores”.

Con estos resultados, los felinos universitarios mejoran su registro a siete triunfos y una derrota, manteniéndose entre los equipos protagonistas de la competencia.

La próxima semana, Ocelotes regresará al cubil universitario para recibir a Guaycuras de La Paz, en una nueva serie de la temporada.