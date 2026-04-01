Mantiene PC protocolo de ascenso al Chichonal

Mario Ramón Molina Santiago, responsable del Laboratorio de Ingeniería Aplicada a la Reducción de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil (PC) del Estado, comentó que el protocolo de ascenso al volcán Chichonal se desarrolló para agilizar la actividad turística de forma segura desde antes de iniciar el enjambre sísmico el año pasado y por lo cual se prohibió estar cerca del cráter.

Indicó que se amenizó con el semáforo de alerta volcánica en sus tres etapas, para evitar cualquier riesgo para los visitantes. Se dio capacitación a todos los guías que prestan ese servicio en diferentes temas, como los peligros que representa el volcán y el estatus en que se encuentra.

También recibieron cursos de primeros auxilios y se dio un conversatorio a nivel internacional, con guías de Chile, Italia, Guatemala, para un intercambio de experiencias de lo que puede presentarse cuando se visita un volcán activo.

Acciones permanentes

Hay un grupo multidisciplinario que diario retroalimenta el semáforo volcánico, como en las condiciones climatológicas para evitar riesgos a los visitantes. Esto se mantiene de forma permanente, sobre todo en temporada vacacional como la actual de Semana Santa.

Arturo Barrientos Pérez, director de Reducción de Riesgos de la misma dependencia, señaló que aunque actualmente está en amarillo fase I, es decir, solo preventiva, con un plan de evacuación coordinado por la Secretaría de Protección Civil (PC) del Estado.

Hay rutas de evacuación, refugios temporales, tiempos estimados para la evacuación de las personas, cuántas localidades están expuestas, cuántas unidades se necesitarían en caso de ser necesario.

A finales de diciembre se anunció la rehabilitación en algunos tramos carreteros en la vía Pichucalco-Chapultenango y Chapultenango-Francisco León.