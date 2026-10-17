Mantiene PRI diálogo para buscar alianzas

Aunque falta menos de un año para que se lleven a cabo las votaciones de 2027, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, dijo que mantienen abierto un diálogo con otras fuerzas partidarias para saber si se consolida o no una alianza.

En su más reciente visita a Chiapas comentó que se está trabajando a nivel nacional, desde los territorios locales para ir construyendo las propuestas para buscar alguna coalición.

“Se dialoga con Acción Nacional, con distintas fuerzas políticas que hay en el país. Partidos políticos con los que podemos hacer coaliciones”, detalló.

Las alianzas llegaron para quedarse no solo en México, enfatizó, más bien en todo el mundo. Refirió que en muchos lugares los partidos por sí solos no pueden ganar y competir en el ámbito electoral.

Postura

“Creo que todas las coaliciones y alianzas siempre se pueden mejorar. Las alianzas electorales se dan en América Latina, en Europa, en Asia”, puntualizó el dirigente del PRI.

En un diálogo con medios de comunicación, aseguró que el PRI está en todos los lugares y en todos los municipios de México.

En las instalaciones del PRI en Chiapas comentó que se trató de una gira para tener reuniones y acercamientos con los sectores y organizaciones, además de analizar parte de la agenda legislativa.

Finalmente, comentó que al ser Chiapas un estado con grandes retos y desafíos, lo que está haciendo el PRI es fortalecer la unidad y tener perfiles para lo que viene en 2027.