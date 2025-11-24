Mantiene SMyT compromiso de respetar la ley

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), a través de sus distintas oficinas de enlace, llevó a cabo una serie de operativos integrales acordados en la Mesa de Seguridad, con el objetivo de fortalecer el ordenamiento del transporte público y prevenir incidentes en las regiones Selva y Meseta Comiteca del estado.

En Ocosingo, mediante el Enlace Municipal, se inició un operativo sobre la carretera internacional Ocosingo–Altamirano. Durante estas acciones se realizaron 20 supervisiones, de las cuales se derivó el retiro de los polarizados no permitidos en las unidades. El operativo se desarrolló en coordinación con la Policía Municipal, Guardia Estatal de Caminos, Guardia Estatal Vial Preventiva y Protección Civil (PC) Municipal.

Inspecciones

En las inspecciones al transporte público se detectaron diversas irregularidades documentales y de cumplimiento normativo. Se brindó atención a un grupo de transportistas a quienes se les informó el motivo del operativo y detención de unidades bajo el protocolo correspondiente.

En un segundo operativo, también acordado en la Mesa de Seguridad y realizado en la carretera internacional, se efectuaron 58 supervisiones que dieron como resultado el retiro de 15 polarizados en las unidades y la detención de cuatro motocicletas por parte de Tránsito del Estado. Estas acciones se realizaron en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales. Las inspecciones al transporte público permitieron detectar nuevamente irregularidades en materia documental y operativa.

Exhorto

Como parte de ambos operativos, se exhortó a los conductores a mantener sus unidades limpias, conducir de forma responsable, retirar polarizados no autorizados y portar la documentación vigente que exige la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas.

Se reiteró que estas acciones continuarán realizándose para garantizar un servicio seguro y regulado.

Finalmente, la Oficina de Enlace Comitán llevó a cabo un Operativo de Inspección y Vigilancia del Transporte Público sobre el bulevar Belisario Domínguez, a la altura de la Preparatoria Comitán.

Con la participación de la Coordinación de Zona, Vialidad Municipal, Grupo Táctico Comitán y Guardia Estatal Vial Preventiva, se verificaron 22 unidades en sus distintas modalidades. Como resultado, dos unidades tipo taxi fueron detenidas por no contar con póliza o constancia de seguro vigente, siendo puestas a disposición del depósito correspondiente.

La SMyT refrenda el compromiso de seguir trabajando en coordinación con los tres órdenes de gobierno para garantizar el orden, la seguridad y la legalidad en la prestación del servicio de transporte público en Chiapas.