Mantiene Tapachula el respaldo al sector pesquero

El Ayuntamiento de Tapachula sostuvo una reunión de trabajo con presidentes de nueve sociedades cooperativas pesqueras de Puerto Madero, como parte del seguimiento a las indicaciones del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, de continuar impulsando acciones con voluntad y firmeza en beneficio del desarrollo del municipio, a través de la Secretaría de Agronegocios, encabezada por Daniel López Santiago.

Durante el encuentro se definieron los lineamientos y la ruta de trabajo para los programas de apoyo proyectados para 2026 dentro del Plan de Desarrollo en el área pesquera, con la participación de cooperativas que fueron beneficiadas durante 2025, atendiendo una solicitud expresa de los propios representantes del sector.

Diálogo

Participaron las cooperativas Escamas del Pacífico, Cayuqueros Tinajeños, Arenitas de Puerto Madero, Langostas del Pacífico, Sardineros de Puerto Madero, Escualos de Puerto Madero, Laguna de Pozuelos, Cerca del Mar y Pescadores de Cabildo, cuyos presidentes coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación institucional para garantizar la continuidad de los apoyos.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tapachula refrenda su compromiso de acompañar al sector pesquero mediante la gestión y mezcla de recursos con los gobiernos estatal y federal, consolidando un plan de trabajo que permita fortalecer la actividad productiva y el bienestar de las familias de Puerto Madero.