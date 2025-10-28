Mantiene Tuxtla liderazgo en seguridad

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, aseguró que la capital chiapaneca se mantiene como la ciudad más segura del estado, según cifras oficiales, destacando que los hechos registrados son propios de una ciudad en crecimiento, pero que todos han sido atendidos con rapidez y en coordinación con autoridades estatales y federales.

“Los números están ahí, hoy estamos nuevamente como la ciudad más segura de Chiapas. Los incidentes que se han presentado son propios de una ciudad; sin embargo, no se dejan de atender y se resuelven con prontitud”, aseguró.

Coordinación

Además, destacó que estas cifras no solo reflejan la percepción de seguridad, sino también el trabajo conjunto con el gobernador del estado, así como con la Fiscalía General y autoridades de seguridad.

“Esto nos da gusto, pero también nos genera responsabilidad. Seguimos coordinados con el gobernador, el fiscal Llaven y el doctor Aparicio para mantener a Tuxtla como una de las ciudades más seguras del país”, subrayó.

Acerca de las colonias que presentan mayor atención por parte de la seguridad municipal, explicó que todas son atendidas sin excepción, aunque sí existen zonas donde se ha reforzado la presencia y se trabaja en mejorar servicios públicos para incrementar la percepción de seguridad.

“Trabajamos en todas las colonias, es nuestra obligación. En aquellas donde hay mayor percepción de inseguridad, ya hemos concluido la primera etapa de iluminación y pronto, junto al gobernador, estaremos anunciando la segunda etapa”, subrayó.

Reiteró el llamado a la ciudadanía para mantener la confianza en las instituciones y resaltó que la seguridad es una tarea compartida entre gobierno y sociedad.