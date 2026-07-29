Mantienen abierta convocatoria de licenciaturas en línea

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) mantiene abierta la convocatoria para que las personas que hayan concluido sus estudios de nivel Medio Superior puedan ingresar a alguna de las licenciaturas cuatrimestrales en modalidad a distancia, correspondientes al periodo septiembre-diciembre de 2026.

La oferta académica está dirigida a quienes buscan una opción de formación profesional técnica de corta duración, completamente en línea y orientada al desarrollo de habilidades para el servicio comunitario.

Estas licenciaturas, cuyo registro es hasta el próximo 2 de agosto, no requieren examen de admisión, tienen una duración de tres años, distribuidos en nueve cuatrimestres, y están diseñadas para facilitar la inserción laboral inmediata en sectores productivos y comunitarios que demandan perfiles especializados. Además, el programa permite obtener dos títulos universitarios.

De acuerdo con la convocatoria, las clases iniciarán el 24 de agosto de 2026; previamente, las y los aspirantes deberán participar en el curso de inducción, programado del 17 al 21 de agosto.

Entre las áreas de formación disponibles se encuentran Agricultura, Justicia Social, Biosustentabilidad, Desarrollo Socioeconómico, Bienestar Humano y Comunitario, Agropecuario y Forestal, así como Infraestructura y Desarrollo Comunitario.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden consultar el sitio unachflex.unach.mx, escribir al correo [email protected] o comunicarse al teléfono 961-617-8000, extensión 5206.