Pese a que un sector de personas en condición de movilidad rechazó la propuesta de acceder a los empleos temporales, el secretario general de Gobierno y Mediación de Chiapas, Jorge Enrique Hernández Bielma, afirmó que Chiapas mantiene firme la política de apertura y atención humanitaria para el sector migrante que transita por la el territorio.

“El apoyo humanitario, la atención humanitaria en este complicado tránsito de hombres y mujeres, siempre estará abierto para atender a todas y a todos sin distinción”, declaró el funcionario.

Sobre la caravana migrante que prepara su rumbo hacia el municipio de Pijijiapan, Hernández Bielma señaló que todas las instancias del gobierno estatal trabajan de forma conjunta con las dependencias federales para que el paso por la entidad “sea menos complicado”.

Añadió que la instrucción es que los municipios por los que avanza la caravana migrante “Dios con nosotros”, así como las instituciones, se mantengan atentos para atender cualquier situación que acontezca en materia de seguridad y asistencia.

La oferta sigue vigente

Sobre la reactivación de los trabajos temporales anunciada días atrás por el gobernador, el secretario indicó que la oferta sigue en pie y que corresponde a las personas en situación de movilidad aceptarla. “El señor gobernador ya lo ofreció. Todo es que hombres y mujeres que están en este tema acepten, pero el gobierno del estado está abierto para ofertarles el apoyo a todas y a todos”, expresó.

Cuestionado sobre un estimado del número de plazas que podrían abrirse, el funcionario dijo no contar con la cifra y precisó que será la dependencia correspondiente la encargada de definir cuántos espacios ofertará.