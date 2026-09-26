Mantienen acciones preventivas en escuelas

Ante las publicaciones que se han compartido en redes sociales que indican un presunto aumento de casos de covid-19 en escuelas, el cual ya fue desmentido por las autoridades de salud, la Secretaría de Educación reiteró que mantiene acciones preventivas y de orientación ante el comportamiento estacional de las infecciones respiratorias.

Para esta materia, señaló que trabajan en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, con el propósito de contribuir al bienestar y cuidado de niñas, niños y adolescentes en todas las escuelas de todos los niveles de Chiapas.

Enfatizó la importancia de los hábitos personales de prevención; por ello invitó a toda la comunidad educativa a continuar fortaleciendo esos hábitos que contribuyen al cuidado de la salud.

Recomendaciones

Reiteró la recomendación de que, si se presentan síntomas respiratorios, ya sea en niños, niñas, adolescentes o adultos, procurar evitar el contacto cercano con otras personas.

En caso de presentar fiebre u otros síntomas fuertes que requieran atención, acudir a la unidad de salud correspondiente.

Si se presentan síntomas respiratorios, valora permanecer en casa para favorecer la recuperación y el cuidado de la comunidad escolar; asimismo, acudir con el médico de cabecera para descartar cualquier complicación.

“La Secretaría de Educación continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades de Salud y mantendrá comunicación permanente para acompañar a las comunidades escolares y atender cualquier recomendación”.