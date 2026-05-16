Mantienen acciones preventivas por lluvias

La Secretaría de Protección Civil en Chiapas, confirmó que el personal se mantiene realizando acciones preventivas en diversas regiones de la entidad, tomando en cuenta que en breve comenzará de manera formal la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

En sus cuentas oficiales en redes sociales, la institución estatal detalló el despliegue permanente que mantienen elementos municipales en diversos puntos, a fin de reducir riesgos a la población.

Teopisca

En Teopisca, por ejemplo, se está haciendo una limpieza del canal pluvial, para que el agua tenga un libre flujo y también para reducir puntos vulnerables de inundación.

En el caso de La Trinitaria, también se está aplicando desazolve y limpieza en puentes, esto para evitar taponamientos en el sitio.

“Seguimos trabajando con determinación en las tareas de mitigación para salvaguardar tu integridad y la de tu familia”, detalló la Secretaría de Protección Civil en sus redes sociales.

Berriozábal

La Secretaría detalló que la Brigada Metropolitana y Protección Civil Municipal de Berriozábal, también se sumaron a las diversas actividades de desazolve y limpieza.

De estas intervenciones, se detalló que se hizo una liberación de 2.6 kilómetros de derecho de vía cerca del río Bochil en la comunidad Paraíso.

En los Sectores Camelias y Clavel se limpiaron dos kilómetros de cunetas y alcantarillas, mientras que en el sector Clavel se aplicó el saneamiento de 54 sumideros, así como el retiro de árboles caídos y desazolve de material pétreo.

“Trabajamos en unidad para mantener cauces y drenajes libres, garantizando la seguridad de las familias chiapanecas”, remarcó Protección Civil.

La dependencia estatal añadió que el personal de Protección Civil Municipal de Ocotepec, llevó a cabo verificaciones en diversos puntos para garantizar la integridad de la población.