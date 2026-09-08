Mantienen activo plan de contención contra el dengue

Ante el incremento de lluvias por la temporada de ciclones y huracanes en territorio nacional, la Secretaría de Salud del estado mantiene activo un plan de contención para la prevención y control del dengue, chikungunya y zika, además de fortalecer la cultura del autocuidado con una estrategia de participación comunitaria.

Chiapas actualmente se encuentra en zona de seguridad epidemiológica con una disminución de casos del 53 por ciento con respecto a la misma fecha del año pasado, esto gracias a la nueva estrategia donde se combina la participación de los municipios, la comunidad y el sector salud, a través de la atención multidisciplinaria.

Acciones de control

Del plan estratégico se despliegan las acciones de control del mosquito transmisor que realizan los cerca de 600 brigadistas distribuidos en toda la entidad, donde hasta la semana epidemiológica número 34 se lleva un avance de más de 430 mil viviendas trabajadas con control larvario, más de 18 mil hectáreas fumigadas con máquinas pesadas y alrededor de 10 mil ovitrampas colocadas en las casas para medir la presencia, densidad y distribución geográfica de las poblaciones de mosquitos.

Además, se contempla el refuerzo de la vigilancia epidemiológica, la vigilancia por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, la capacitación a personal sanitario, la atención médica con la ampliación de la red estatal de líderes clínicos para casos de dengue con signos de alarma y graves y las Redes Integradas de los Servicios de Salud, así como la regulación sanitaria a los consultorios de las farmacias y sanatorios privados.

Autocuidado

En la lucha contra el dengue, el 70 por ciento de la prevención recae en el autocuidado desde casa; por ello es importante el empoderamiento de la población para la adopción de la estrategia lava, tapa, voltea y tira, limpia patios y azoteas y deshierba o corta la maleza; con estas seis medidas se garantiza que el mosquito transmisor no tenga espacio para reproducirse y con esto se disminuye el riesgo de contagios dentro de los hogares.

Por último, se recomienda a la población no automedicarse y, ante signos de alarma como dolor de estómago (fuerte, continuo y muy sensible al tocar el abdomen), vómitos constantes (tres o más veces en un periodo de 14 horas), datos de sangrado (en la nariz, las encías, la orina, las heces o en el mismo vómito), cambios en el comportamiento (mucho cansancio, sueño excesivo, irritabilidad o inquietud constante), problemas ventilatorios (respirar muy rápido o tener dificultad para tomar aire) y sensación de debilidad (piel fría, pálida o húmeda, además de mareos al ponerse de pie), acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana.