Mantienen adeudos por más de 9 mdp a interinos

Docentes de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), denunciaron la falta de pago y el adeudo millonario que mantiene la autoridad educativa con maestros interinos que laboraron de septiembre a diciembre del 2024 y que hasta la fecha no han cobrado un solo peso.

El secretario de la Contraloría de la Sección 40 del SNTE, David Guzmán Salas, afirmó que son más de nueve millones de pesos los que se les adeuda a interinos, lo que representa una afectación a la economía de los docentes.

Rezago

“Son más de nueve millones de pesos en la parte interina y un déficit de cerca de 123 millones de pesos. Llevamos más de dos años y medio esperando este pago y las autoridades educativas no han cumplido”, expresó.

Dijo que la falta de cumplimiento afecta directamente a los maestros y a sus familias, quienes han cubierto grupos y jornadas completas sin recibir el salario correspondiente, pese a contar con nombramiento y haber cumplido con sus funciones frente a aula.

Señaló que es lamentable esta situación, ya que los maestros interinos solo piden el pago por un trabajo que ya devengaron, y muchos tuvieron que pedir prestado para cumplir con su encomienda, con la esperanza de obtener una remuneración.

Hizo un llamado urgente a la Secretaría de Educación para que agilice los trámites administrativos y a la Secretaría de Hacienda para que libere los recursos de forma inmediata, tanto para la contratación de los docentes ya evaluados como para saldar los adeudos pendientes con los interinos.

Advirtió que de no haber respuesta, podrían tomar otras medidas de presión, ya que la situación económica se ha vuelto insostenible para decenas de familias que siguen esperando su pago.