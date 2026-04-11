Mantienen aplicación de pruebas de alcoholímetro

La Fiscalía General del Estado, a través del programa Alcoholímetro, realizó del 30 de marzo al 5 de abril de 2026, pruebas para la detección de alcohol en aliento, mediante puntos de control en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tapachula, Tonalá y Villaflores.

Como parte de estas acciones, se realizaron 3 mil 968 entrevistas a conductores, de los cuales correspondieron a 703 mujeres y a 3 mil 265 hombres.

Resultados

Del total de personas evaluadas, 3 mil 792 resultaron responsables al no presentar presencia de alcohol, cumpliendo con las disposiciones del programa. Además, se registraron 136 conductores aptos, así como 15 conductores no aptos y 25 personas fueron detectadas en estado de ebriedad.