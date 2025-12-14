Mantienen ayuda en zonas afectadas por lluvias intensas

El titular de la Secretaría de Protección Civil (PC) del Estado, Mauricio Cordero, explicó que se sigue atendiendo a las comunidades afectadas por las recientes lluvias, particularmente en el Municipio de Amatán, una de las zonas más afectadas.

Ayuda humanitaria

Aseguró que se mantiene el abasto de ayuda humanitaria a comunidades del ejido Cerro Blanco, ejido Reforma y planada Poblado Nuevo San Lorenzo, consistente en kits de higiene personal, alimentos no perecederos y labores de saneamiento en las áreas más comprometidas.

Asimismo continúa la limpieza de los tramos carreteros para facilitar la libre circulación de vehículos y personas. Los equipos de trabajo también están efectuando inspecciones en zonas afectadas con el fin de evaluar los daños y priorizar la atención a las familias en situación de mayor vulnerabilidad.

Trabajo coordinado

Esta operación se lleva a cabo mediante la coordinación interinstitucional con el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Policía Vial Preventiva, la Delegación Regional de Protección Civil (PC) y la Secretaría de Protección Civil Municipal.

La Secretaría de Protección Civil mantiene un monitoreo continuo del Frente Frío Número 19 y brinda atención oportuna a los municipios afectados, con el propósito de mitigar los efectos de este fenómeno meteorológico y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

Las autoridades han instado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a acatar las recomendaciones de seguridad para prevenir riesgos.