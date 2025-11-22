Mantienen blindaje en frontera con Guatemala

Chiapas y Guatemala mantienen un trabajo en conjunto para continuar con la vigilancia a lo largo de la frontera, a fin de impulsar el orden y la tranquilidad, enfatizó la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que dirige Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

Durante un encuentro con representantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) y delegaciones del Consulado y Gobierno de Guatemala, se detalló que la idea es fortalecer la coordinación binacional.

Reuniones

Estas reuniones también se realizaron para continuar con el impulso de acciones que abonen a la seguridad y, además, al desarrollo económico de la región.

Las personalidades guatemaltecas y la parte empresarial, recordaron el compromiso que hay para avanzar en una agenda conjunta en beneficio de México y Guatemala.

Aparicio Avendaño mencionó que Chiapas es un punto estratégico para la dinámica social, económica y de movilidad; remarcó que el papel de la entidad también es clave para la cooperación entre ambas naciones.

Fortalecen instituciones

La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de Chiapas, enfatizó, ahora está más fortalecida para atender los temas de seguridad en la frontera.

El secretario agregó el trabajo conjunto que hay con los tres órdenes de gobierno, lo que permite garantizar condiciones de tranquilidad y protección para quienes visitan el estado y quienes transitan por la frontera.

Por esa razón reiteró el compromiso que hay para mantener la confianza y la paz. “Siempre vamos a estar dispuestos a garantizarles la seguridad en nuestro país”, enfatizó Aparicio Avendaño.

Las representaciones asistentes detallaron que esos encuentros permiten avanzar hacia una mejor coordinación, para combatir la delincuencia y fortalecer el turismo.