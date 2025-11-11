Mantienen campaña para detención del cáncer de mama

Este lunes, Katy Aguiar Álvarez, diputada local por el 18 Distrito con sede en Tapachula, acudió a la colonia 5 de febrero con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado de la salud de las mujeres.

Apuntó que la intención es detectar de manera oportuna el cáncer de mama, por lo que invitó a las personas interesadas a acudir a la unidad móvil que se encuentra en el parquecito del DIF de la 37 Poniente.

Destacó que estas acciones forman parte del esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, dirigida por el doctor Omar Gómez Cruz, quienes han dispuesto unidades móviles de atención comunitaria que recorren distintas colonias para acercar los servicios de diagnóstico a las mujeres chiapanecas.

Horario de atención

Las unidades móviles estarán disponibles de lunes al viernes, en horario de 08:00 de la mañana a 03:30 de la tarde, con una capacidad de atención de hasta 70 mujeres por día, ofreciendo servicios totalmente gratuitos a mujeres de entre 40 y 69 años.

El secretario técnico de la jurisdicción Sanitaria VII, Humberto Rosales, subrayó la importancia de romper con los tabúes y prejuicios que aún persisten en torno al cáncer de mama.

“Todavía hay mujeres que no acuden a revisarse por miedo, vergüenza o por influencia del machismo en el hogar. Debemos cambiar esa mentalidad. La prevención salva vidas y la salud de las mujeres debe ser una prioridad todo el año”, enfatizó.

Finalmente, la diputada reiteró su interés en que estas campañas de salud preventiva se mantengan de forma continua en Tapachula y en todos los municipios del Soconusco