Mantienen combate frontal contra incendio

El Gobierno Municipal de Tapachula mantiene el combate frontal contra el incendio en el basurero municipal, una emergencia ambiental que ha sido atendida desde el territorio por el alcalde Yamil Melgar Bravo, junto a la presidenta honorífica del DIF Municipal, Beba Pedrero, reconociendo y agradeciendo la intervención, respaldo y preocupación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha estado atento a la problemática que enfrenta la región.

El incendio, originado de manera simultánea en distintos puntos, ha generado afectaciones regionales y la suspensión temporal del servicio regular de recolección de residuos sólidos en Tapachula y municipios vecinos, situación que se atiende con responsabilidad, coordinación y trabajo permanente.

Para lograr su control, brigadas y personal operativo de distintas áreas municipales trabajan a marchas forzadas, con turnos superiores a 16 horas diarias, con el objetivo de que el incendio quede controlado en las próximas horas y permita el reinicio gradual del servicio de recolección en la ciudad.

Programa emergente

De manera paralela, el Ayuntamiento implementó un programa emergente de recolección intersecretarial, con la participación de todas las dependencias, para mantener la limpieza urbana. Se exhorta a la ciudadanía a evitar, en la medida de lo posible, sacar basura a la vía pública y a no abandonar objetos voluminosos como colchones o aparatos electrónicos en las calles.

El alcalde Yamil Melgar agradeció la paciencia y comprensión de la sociedad y fue enfático: “Sabemos que no es un momento fácil y que enfrentamos una crisis ambiental, pero en Tapachula los problemas se atienden de frente. No vamos a permitir que nadie siga dañando nuestra ciudad. Mi compromiso es cuidarlos y responder con hechos”.