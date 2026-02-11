Mantienen control en brote de sarampión

Aunque Chiapas registra más de 400 casos confirmados de sarampión, hasta ahora el virus se mantiene controlado gracias a la intervención que se ha hecho con la vacunación, expresó el titular de la Secretaría de Salud, Omar Gómez Cruz.

Dijo que la baja ha sido de un 48 % en quienes han dado positivo, y la mayoría de los confirmados se ubican en San Cristóbal y la parte de la región Altos de la entidad.

“Se ha intervenido las localidades más alejadas del estado, como Jucnil y Chancolom del municipio de San Juan Cancuc, y Cruzton del municipio de Oxchuc”, detalló la Secretaría de Salud.

Autoridades

El brote del virus, informó Gómez Cruz, se mantiene controlado y se han suministrado mas de un millón 42 mil vacunas aplicadas en la población, lo que ha servido para prevenir la expansión del sarampión.

En la presente administración, gracias a los trabajos que han realizado las autoridades estatales, se han podido ingresar a sitios a los que antes no se había llegado a vacunar por la inseguridad.

“Chiapas se coloca en el segundo lugar a nivel nacional en vacunación contra el sarampión”, informó la dependencia estatal.

Actividades de prevención

Parte de las actividades de prevención han implicado hacer un cerco sanitario, es decir, se han visitado 148 mil 387 viviendas, las cuales se ubicaron en más de dos mil localidades.

El secretario de Salud en el estado reconoció el trabajo que ha hecho el personal para tener el brote del sarampión a la baja y contenido.

“Se reitera el llamado a la población a no bajar la guardia en las medidas preventivas y acudir a su unidad de salud a vacunarse desde los seis meses hasta los 39 años”, informó la institución que dirige Gómez Cruz.