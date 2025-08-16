Mantienen despliegue de seguridad en Comalapa

Con el objetivo de garantizar la seguridad de la población, el secretario de Seguridad del Pueblo, el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en coordinación con el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la Defensa y la Guardia Nacional encabezan operativo interinstitucional en Frontera Comalapa.

Las estrategias de seguridad están siendo fortalecidas con un amplio y robusto despliegue de fuerzas de seguridad, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Se cuenta con la presencia permanente de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), del Ejército Mexicano, de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional (GN), trabajando plenamente coordinados.

“Como parte de la instrucción y del acuerdo de la Mesa de Paz para Chiapas, instruida por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, queremos mandar un mensaje claro y contundente, llegaremos a todos los municipios de Chiapas, no habrá un municipio en donde no lleguemos, donde no hagamos operaciones”, aseveró el secretario de Seguridad.

Por su parte el fiscal general del Estado, aseguró que cuentan con todo el respaldo de las autoridades. “Vamos a realizar algunos actos de investigación, no va a haber un espacio del estado de Chiapas donde no estemos presentes”, concluyó.

El operativo contempla la presencia permanente de elementos de seguridad en puntos clave, patrullajes preventivos y acciones de proximidad con la ciudadanía, a fin de garantizar la tranquilidad de los habitantes y mantener el orden público.

La SSP y la FGE hacen un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar la difusión de notas falsas que puedan generar alarma o desinformación, reiterando que el trabajo coordinado entre el pueblo y las autoridades es clave para mantener la estabilidad en la zona.

Bajo la dirección del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP y FGE reiteran su compromiso de proteger a la población, preservar la paz y actuar con firmeza ante cualquier situación que amenace la seguridad en la región.