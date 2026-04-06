Mantienen despliegue en límites de la entidad

Para blindar los límites territoriales de Chiapas con otras entidades, las autoridades mantienen un despliegue de vigilancia, tanto con presencia interinstitucional como a través de los sobrevuelos en las diversas aeronaves.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que dirige Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que las acciones buscan que haya tranquilidad en la población y en quienes están visitando la entidad.

Los sobrevuelos son permanentes y forman parte de una estrategia de vigilancia y reconocimiento. Con estas intervenciones se blindan las carreteras y los puntos estratégicos en todos los límites de la entidad.

Tomando en cuenta los recursos humanos y materiales con los que cuenta la Secretaría, en este Operativo Semana Santa Segura 2026, Aparicio Avendaño ha encabezado diversas acciones en Chiapas para cuidar a la población.

Y en esto ha jugado un papel clave la Unidad de Operaciones Aeromóviles, debido a que se ha utilizado el Black Hawk para realizar los sobrevuelos, tanto como preventivos como de disuasión de delito, para atender de manera inmediata cualquier situación de riesgo que ocurra.

Como parte de esta estrategia integral que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, también se ha desplegado un estado de fuerza de más mil elementos en destinos turísticos y puntos estratégicos con vehículos tácticos blindados, drones artillados y aviones no tripulados”, enfatizó la dependencia estatal.

Contexto

La coordinación operativa, entre los diferentes niveles de gobierno, han permitido la vigilancia en carreteras, destinos turísticos y puntos de mayor afluencia en la entidad.

Con anticipación las autoridades de seguridad destacaron que en Chiapas están disponibles 10 mil 200 elementos para hacer labores preventivas y de vigilancia en todo el territorio local.