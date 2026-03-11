Mantienen despliegue estratégico en Chiapas

Como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y la paz en el estado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, mantiene un despliegue estratégico de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en distintos municipios y puntos prioritarios de Chiapas.

Este operativo contempla patrullajes permanentes, recorridos disuasivos, instalación de puntos de inspección y presencia policial en zonas estratégicas, con el objetivo de inhibir conductas delictivas, reforzar la vigilancia y garantizar condiciones de tranquilidad para las y los chiapanecos.

Presencia activa

La FRIP mantiene presencia activa en carreteras, zonas urbanas y puntos de alta movilidad, trabajando de manera coordinada y con el compromiso de esta Nueva ERA de cerrar el paso a la delincuencia y consolidar un entorno de paz, orden y seguridad para las familias chiapanecas mediante operativos estratégicos, inteligencia operativa y presencia permanente de las fuerzas de seguridad.