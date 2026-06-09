Mantienen efectividad en esclarecimiento de casos

Durante la transmisión en vivo que realiza semanalmente el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino en la entrada de la cabecera municipal de Zinacantán, se desplegó un grupo especial de investigación para iniciar con las pesquisas e identificar quién o quiénes cometieron este lamentable hecho, el cual, aseguró, será esclarecido.

El fiscal precisó que tras la necropsia de ley se determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico secundario a heridas por arma corto contundente y que la víctima presentaba tres lesiones en el cráneo. Asimismo, señaló que el cuerpo habría permanecido en el lugar entre ocho y doce horas antes de su localización.

Añadió que se trabaja en la identificación de la víctima, quien presuntamente podría ser una persona extranjera, al parecer originaria de Estados Unidos, información que aún está en proceso de confirmación con autoridades de ese país. “Hay un grupo especial allá para que trabajemos y podamos detener a los responsables”, aseveró.

En este ejercicio de comunicación, Jorge Llaven dio a conocer que en lo que va del año se tienen registradas 18 víctimas de feminicidio, y desde el 8 de diciembre de 2024 al cierre de mayo, se registraron 53 feminicidios en Chiapas, con 55 víctimas.

Efectividad del 80 %

Dijo que en esta administración se han resuelto 58 casos, de los cuales 42 son de la actual gestión, lo que coloca a la Fiscalía con una efectividad de casi el 80 % en esclarecimiento de feminicidios. Compartió que el promedio nacional de esclarecimiento de feminicidios es del 40 % y Chiapas está al doble.

Asimismo, refirió que de enero a mayo de 2025 se registraron 147 homicidios dolosos y en lo que va de 2026, 121; es decir 18 % menos. Mencionó que al 8 de diciembre de 2024 había un promedio de 1.9 homicidios dolosos por día, y actualmente el promedio es de 0.4, marcando un descenso del 79 %. Abundó que se han esclarecido 53 casos de homicidios, de los cuales 32 han sido en este 2026, llevando ante la justicia a 98 homicidas.

El fiscal general señaló que como resultado de un operativo efectuado en la región Selva, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, en el municipio de Marqués de Comillas se logró la detención de Miguel Ángel “N”, alias “El Pollo”; Uriel Antonio “N”, alias “El Marino”, y José Alberto “N”, alias “El Güero”.

Al momento de su aseguramiento se encontraban en posesión de un vehículo, dosis de droga, armas largas conocidas como cuernos de chivo y R-15, así como una camioneta Toyota gris sin placas, celulares, mochilas tácticas y artefactos conocidos como ponchallantas, que comúnmente utiliza el crimen organizado para obstaculizar la acción de las autoridades y darse la fuga.

Indicó que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que integra la carpeta de investigación correspondiente por el delito de narcomenudeo. Asimismo, dijo que se dará vista a la Fiscalía General de la República por cuanto hace al delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.