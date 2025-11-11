Mantienen estrategia de vigilancia en la ciudad

Ante el reciente repunte de delitos en el primer cuadro de la ciudad, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, afirmó que el Ayuntamiento mantiene una estrategia permanente de vigilancia y coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad en las colonias con mayor incidencia delictiva; asegurando que los operativos y la colaboración con la Fiscalía y el sector empresarial han contribuido a mantener una tendencia a la baja en los delitos de alto impacto.

El alcalde reconoció que, en las últimas semanas, los delitos se han concentrado con mayor fuerza en la zona Centro desplazando a colonias que antes tenían mayores índices de inseguridad, como Real del Bosque y Terán.

Acciones

“Hemos reforzado el equipamiento tecnológico con cámaras de videovigilancia, muchas de ellas instaladas con el apoyo de empresarios y gasolineros, lo que permite tener una vigilancia más permanente en la ciudad”, explicó.

Detalló que en la actualidad operan tres dispositivos principales de seguridad: Centro Seguro, Corredor Seguro y Ámbar, este último enfocado en el control y supervisión de motocicletas que circulan en el área central de Tuxtla Gutiérrez.

“Con estos operativos damos atención directa a la ciudadanía y garantizamos presencia policial constante en puntos estratégicos de la capital”, añadió.

Investigaciones

De acuerdo con el balance de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la última semana de octubre se abrieron 13 carpetas de investigación por distintos delitos, frente a las 25 registradas del 13 al 19 de octubre.

Las colonias con mayor incidencia fueron Centro, San José Terán, Jardines del Pedregal y Las Granjas, zonas con alta actividad comercial y densidad poblacional.

Entre los delitos más comunes destacan las lesiones culposas, daños en propiedad ajena, narcomenudeo, robos sin violencia y violencia familiar, siendo este último el más recurrente en todo el estado.

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca señaló que durante octubre los robos a transeúntes y negocios encabezaron la lista de delitos en Tuxtla Gutiérrez, con nueve y ocho casos respectivamente, seguidos por cuatro robos a casa habitación, sin registrarse robos de vehículos.

Las colonias con mayor número de incidencias fueron Barrio San Roque, Centro y Terán, mientras que otras como Plan de Ayala y 6 de Junio presentaron casos aislados.

Reducción

En total, se documentaron 21 delitos, cifra que representa una reducción del 77 % respecto a septiembre, mes en el que se reportó un aumento del 53 % en la incidencia delictiva.

“El tema de la seguridad es construirla todos los días. La paz y la tranquilidad corresponden en primera instancia al municipio y estamos trabajando en coordinación con la fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Pueblo”, afirmó Torres Culebro.